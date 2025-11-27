Відео
Українські дрони успішно демілітаризують Росію — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 13:18
Захист мостів та удари морськими дронами: що кажуть у ВМС
Український морський дрон. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

Українські військові постійно вдосконалюють оборону важливих об’єктів, адже російські атаки стають різноманітнішими. Захист інфраструктури підлаштовують під нові загрози, частина заходів залишається непублічною. Водночас ВМС регулярно застосовують морські дрони й продовжують завдавати ударів по ворогу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Морські дрони

У Військово-морських силах підтверджують, що робота морських дронів триває постійно, хоча далеко не всі операції потрапляють у медіа. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, українські удари часто залишаються непоміченими для публіки, але їх результат відчутний.

"Ми не завжди показуємо застосування морських дронів, лише коли це вже неможливо залишити за кадром. Але робота триває щодня. Минулого року було понад 50 успішних уражень", — зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що росіяни намагаються копіювати українські технології та тактику, тому загрози постійно змінюються.

Захист об’єктів

Через те, що РФ копіює морські дрони та вдосконалює свої навички, Україна посилює захист ключових об’єктів, зокрема мостів. Частина інженерних рішень помітна на місці, інша — закрита для публіки. Заходи коригують залежно від ситуації, а більшість із них діють від початку повномасштабного вторгнення. Плетенчук наголосив, що оборона розвивається разом із загрозами, а ворог продовжує шукати нові способи атак. Українські військові враховують ці ризики під час планування та щоденної роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти щодня атакують з моря дронами. Також ми писали про те, чому РФ боїться виходити в море.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
