Вступление Украины в НАТО

Улица Преображенская. Фото: Новини.LIVE

Литва приняла резолюцию об официальном приглашении Украины в НАТО. Подписание протоколов о членстве и запуске процесса ратификации предлагается провести, когда будут подходящие условия.

Нужно ли Украине вступать в военно-политический блок и какие преимущества от этого получит страна, журналисты Новини.LIVE узнавали у одесситов.

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Саммит НАТО в Вильнюсе

В литовском парламенте единогласно была принята резолюция, в которой призвали пригласить Украину в НАТО в рамках саммита Альянса. Он состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Литва впервые примет 40 делегаций из стран-участниц и партнеров военно-политического блока. В заявлении говорится, что Украина должна присоединиться к блоку в качестве союзного государства. Кроме того, необходимо подписать протоколы о присоединении и запустить процесс ратификации, как только разрешат условия.

Эльшад приехал в Одессу несколько лет назад из россии. Здесь мужчина женился и уже подал документы на получение гражданства. Говорит, что членство Украины в НАТО поддерживает, потому что это в будущем гарантия ее безопасности.

Эльшад — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу, чтобы Украина вступила в НАТО, тогда она получит хорошую поддержку. Думаю, что члены Альянса тоже выступают за такое решение и будут помогать. Мне нравится это государство и поддерживаю его решение в этом направлении. Все, что сейчас разрушено, партнеры помогут восстановить и обезопасить от агрессора. Сегодня почти весь мир поддерживает Украину в ее стремлении быть независимой и самостоятельной, нам помогают и христианские, и мусульманские страны, а вот россия осталась одна, он ее все отвернулись",— делится своими мыслями Эльшад.

В документе представители различных политических групп парламентских комитетов по иностранным делам и национальной безопасности и обороне Литвы, подчеркивают, что это будет стратегическое решение НАТО в стремлении мира в Украине и Европе.

Впрочем, сегодня не все одесситы верят в то, что Украину ждут в Альянсе и готовы будут подставить плечо помощи в случае необходимости.

Василий — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Если бы не было НАТО, то не было бы войны. Мало того, если бы Альянс не расширялся, то наша страна и дальше жила мирно. А так все лезут со своими правилами и советами. Как результат — уже больше года мы в военном положении", — подчеркивает Василий.

Украина сделает НАТО сильнее

Между тем, председатель парламентского комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павильонис подчеркнул, что они выступают против серых зон безопасности и стремятся доказать ошибочность тезиса о том, что россия имеет право вето на членство Украины. Парламентарий убежден, что Украина будет способствовать общей безопасности стран-участниц Альянса и сделает НАТО сильнее.

Одессит Виктор считает, что Украина уже показала свою военную мощь и силу в борьбе против агрессора. Впрочем, окончательное решение о членстве будет зависеть от контрнаступления.

Виктор — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Мало верится в то, что Украину примут в НАТО, но хочется, чтобы это наконец произошло. Само название Альянс уже звучит серьезно и вызывает доверие. Это общая оборона всех стран в случае, если кто-то из ее членов оказался, к примеру, в такой ситуации, как мы. Если Украина вступит в военно-политический блок, то у нас появится определенная гарантия безопасности и победы. Стоит отметить, что в начале войны наша обороноспособность была на нуле, но благодаря партнерам, которые нас поддерживают, сегодня имеем совсем другой результат. Но надо помнить: хочешь мира — готовься к войне. Интуитивно я думаю, что нас примут в НАТО, но все будет зависеть от контрнаступления", — отмечает Виктор.

Вступление Украины в НАТО

В сентябре 2022 г. Украина подала официальную заявку на вступление в Альянс. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны-участницы Организации Североатлантического договора пришли к соглашению о том, что наша страна станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива".

Одессит Игорь считает, что такая формулировка вопроса еще раз демонстрирует нам, что страны НАТО не "горят желанием" принимать Украину в Альянс. Мужчина убежден, что вступление в военно-политический блок только обострит и без того сложную ситуацию в нашей стране.

Игорь — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Мне кажется, что нам не нужно вступать в НАТО, потому что это будет провоцировать только больший конфликт. Возможно какую-то помощь для показательности нам и окажут, но глобально проблемы нашей страны это не решит", — рассказывает Игорь.

В то же время одессит Алексей решение о вступлении в НАТО считает правильным, потому что только так Украина сможет обеспечить мир в стране и дать отпор агрессору. Впрочем, говорит мужчина, из-за продолжающейся войны эта процедура может затянуться.

Алексей — житель Одессы. Фото: Новини.LIVE

"Во-первых, нужно читать документы, где четко прописано, что страна, в которой идет война, не может вступить в НАТО. Во-вторых, если мы будем переходить на стандарты НАТО, то за чей счет это будет происходить? Одобряю вступление Украины в военно-политический блок, ведь Будапештский меморандум был нарушен, из трех стран-гарантов, а именно: Великобритания, США и Россия, последние нарушили свои обязательства, поэтому нам нужен другой гарант, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", — резюмировал Алексей.

Напомним, российские СМИ продолжают распространять фейковую информацию о войне в Украине. Недавно интернетом ширился нарратив о том, что Молдова и Румыния срочно строят трассу в Одессу, чтобы перекинуть силы НАТО в Украину. В своих новостях пропагандисты ссылаются на заявление министра транспорта и инфраструктуры Румынии Сорина Гриндяну, где он сообщал, что обе страны рассматривают возможность продолжения строительства румынско-молдавской трассы до украинской Одессы. Впрочем, она не для военных целей.