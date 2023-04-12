Вступ України до НАТО

Вулиця Преображенська. Фото: Новини.LIVE

Литва ухвалила резолюцію про офіційне запрошення України до НАТО. Підписання протоколів про членство та запуск процесу ратифікації пропонується провести, коли дозволять умови.

Чи потрібно Україні вступати до воєнно-політичного блоку та які переваги від цього отримає країна, журналісти Новини.LIVE дізнавалися в одеситів.

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Саміт НАТО у Вільнюсі

У литовському парламенті одноголосно ухвалили резолюцію, у якій закликали запросити Україну до НАТО у межах саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів воєнно-політичного блоку. У заяві зазначено, що Україна має приєднатися до блоку у ролі держави-члена. Крім того, необхідно підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, щойно дозволять умови.

Ельшад приїхав до Одеси кілька років тому із Росії. Тут чоловік одружився і вже подав документи на отримання громадянства. Каже, членство України в НАТО підтримує, бо це у майбутньому гарантія її безпеки.

Ельшад — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Я хочу, щоб Україна вступила до НАТО, тоді вона отримає хорошу підтримку. Думаю, що члени Альянсу теж виступають за таке рішення та будуть допомагати. Мені подобається ця держава та підтримую її рішення в цьому напрямку. Все, що нині зруйновано, члени-партнери допоможуть відновити та убезпечити від агресора. Сьогодні майже весь світ підтримує Україну в її прагненні бути незалежною та самостійною, нам допомагають і християнські, і мусульманські країни, а от Росія залишилася одна, він неї всі відвернулися", — ділиться своїми думками Ельшад.

У документі, який подали представники різних політичних груп парламентських комітетів із закордонних справ і національної безпеки та оборони Литви підкреслено, що це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.

Втім, сьогодні не всі одесити вірять у те, що Україну чекають в Альянсі та готові будуть підставити плече допомоги у разі необхідності.

Василь — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Якби не було НАТО, то не було б війни. Мало того, якби Альянс не розширювався, то наша країна і далі жила мирно. А так всі лізуть зі своїми правилами та порадами. Як результат — вже понад рік ми у воєнному стані", — наголошує Василь.

Україна зробить НАТО сильнішим

Тим часом голова парламентського комітету у закордонних справах Литви Жигімантас Павільоніс наголосив, що вони виступають проти сірих зон безпеки та прагнуть довести хибність тези про те, що росія має право вето на членство України. Парламентар переконаний, що Україна сприятиме загальній безпеці країн-членів Альянсу та зробить НАТО сильнішим.

Одесит Віктор вважає, що Україна вже показала свою воєнну міць та силу у боротьбі проти агресора. Втім, остаточне рішення про членство залежатиме від контрнаступу.

Віктор — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Мало віриться у те, що Україну приймуть у НАТО, але хочеться, щоб це, нарешті, сталося. Сама назва Альянс вже звучить серйозно і викликає довіру. Це спільна оборона всіх країн у випадку, якщо хтось із її членів опинився, до прикладу, в такій ситуації, як ми, коли воюємо із сусідом. Якщо Україна вступить до воєнно-політичного блоку, то у нас з’явиться певна гарантія безпеки та перемоги. Варто зазначити, що на початку війни наша обороноздатність була на нулі, але завдяки країнам-партнерам, які нас підтримують, сьогодні маємо зовсім інший результат. Але треба пам’ятати: хочеш миру — готуйся до війни. Інтуїтивно я думаю, що нас приймуть до НАТО, але все буде залежати від контрнаступу",— зазначає Віктор.

Вступ України до НАТО

У вересні 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до Альянсу. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, країни-члени Організації Північноатлантичного договору дійшли згоди щодо того, що наша країна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива".

Одесит Ігор вважає, що таке формулювання питання лише вкотре демонструє нам, що країни НАТО не "горять бажанням" приймати Україну до Альянсу. Чоловік переконаний, що вступ до воєнно-політичного блоку лише загострить і без того складну ситуацію у нашій країні.

Ігор — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Мені здається, що нам не треба вступати до НАТО, бо це буде провокували лише більший конфлікт. Можливо якусь допомогу для показовості нам і нададуть, але глобально проблеми нашої країни це не вирішить", — розповідає Ігор.

Натомість одесит Олексій рішення про вступ до НАТО вважає правильним, бо лише так Україна зможе забезпечити мир в країні та дати відсіч агресору. Втім, каже чоловік, через війну, яка наразі триває, ця процедура може затягнутися.

Олексій — мешканець Одеси. Фото: Новини.LIVE

"По-перше, треба читати документи, де чітко прописано, що країна, в якій йде війна не може вступити до НАТО. По-друге, якщо ми будемо переходити на стандарти НАТО, то чиїм коштом це відбуватиметься? А по-третє, я схвалюю вступ України до воєнно-політичного блоку, адже Будапештський меморандум був порушений, з трьох країн-гарантів, а саме: Велика Британія, США і Росія, останні порушили свої зобов’язання, тому нам потрібен інший гарант, щоб забезпечити безпеку наших громадян", — резюмував Олексій.

Нагадаємо, російські ЗМІ продовжують поширювати фейкову інформацію про війну в Україні. Нещодавно мережею ширився наратив про те, що Молдова та Румунія терміново будують трасу до Одеси, щоб перекинути сили НАТО в Україну. У своїх новинах пропагандисти посилаються на заяву міністра транспорту та інфраструктури Румунії Соріна Гріндяну, де він повідомляв, що обидві країни розглядають можливість продовження будівництва румуно-молдовської траси до української Одеси. Втім, вона не для військових цілей.