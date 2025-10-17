Нидерланды передали Украине противоминный корабль Alkmaar

Минный тральщик класса Alkmaar HNLMS Haarlem. Фото иллюстративное: Милитарный

Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа "Алкмар". До конца 2025 года ожидается еще один. Подготовка украинского экипажа уже продолжается, а военные называют этот корабль уникальным и сверхсовременным.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Новые корабли

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что этот корабль - настоящий прорыв для украинского флота. Он имеет современное оборудование для обнаружения и уничтожения мин, а его корпус сделан не из металла, поэтому меньше реагирует на магнитные мины.

"Она настолько крутая, что на своих внутренних чатах российских они откровенно завидуют. Мы не будем, конечно, использовать их фразеологию типа "аналоговнет", но, да — у них нет такого", — отметил Плетенчук.

Он пояснил, что главная задача корабля — найти мину, идентифицировать ее и уничтожить с помощью специальных дронов. Такой подход позволяет безопасно очищать акваторию от взрывоопасных предметов.

Сейчас Украина имеет пять таких кораблей, но из-за действия Конвенции Монтре и боевых действий их пока не могут завести в Черное море. Тем временем экипажи проходят обучение и слаживание, чтобы быть готовыми действовать вместе с международными партнерами.

