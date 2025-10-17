Нідерланди передали Україні протимінний корабель Alkmaar

Мінний тральщик класу Alkmaar HNLMS Haarlem. Фото ілюстративне: Мілітарний

Нідерланди передали Україні протимінний корабель типу "Алкмар". До кінця 2025 року очікується ще один. Підготовка українського екіпажу вже триває, а військові називають цей корабель унікальним і надсучасним.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Нові кораблі

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що цей корабель — справжній прорив для українського флоту. Він має сучасне обладнання для виявлення та знищення мін, а його корпус зроблений не з металу, тому менше реагує на магнітні міни.

"Вона настільки крута, що на своїх внутрішніх чатах російських вони відверто заздрять. Ми не будемо, звісно, використовувати їхню фразеологію типу "аналоговнєт", але так — вони не мають такого", — зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що головне завдання корабля — знайти міну, ідентифікувати її та знищити за допомогою спеціальних дронів. Такий підхід дозволяє безпечно очищати акваторію від вибухонебезпечних предметів.

Наразі Україна має п’ять таких кораблів, але через дію Конвенції Монтре та бойові дії їх поки не можуть завести в Чорне море. Тим часом екіпажі проходять навчання і злагодження, щоб бути готовими діяти разом із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, ми повідомляли, що стало відомо, коли Одеса побачить нові корвети. Також ми писали, що росіяни ховають свій флот від атак України.