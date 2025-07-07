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Главная Одесса Украинские дроны уничтожили самолет и корабль врага,— Братчук

Украинские дроны уничтожили самолет и корабль врага,— Братчук

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 16:05
ВСУ уничтожают российские самолеты и корабли морскими дронами,- Братчук
Морской дрон ВСУ. Фото иллюстративное: Армия. Информ

Один из морских дронов ВСУ поразил военный корабль, который находился в порту Новороссийск. После этого РФ еще больше опасается выводить ракетоносители в акваторию Черного моря. Тем временем продолжается и демилитаризация оккупированного Крыма.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире канала "Прямой".

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Кроме Новороссийска, враг также тревожно чувствует себя и в Крыму. Там ВСУ регулярно уничтожают вражеские РЛС, пусковые установки и средства ПВО. Кроме того, на оккупированном полуострове недавно был уничтожен и вражеский самолет.

"Кто обратил внимание: +1 самолет был добавлен в сводке Генерального штаба. Служба безопасности Украины атаковала там аэропорт в Саках и была информация о сушке, которая уже никогда не взлетит, она засохла",— говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук добавил, что враг спокойнее всего чувствует себя в Каспии, откуда также может наносить удары "Калибрами".

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам Одесской области. А также о разрушениях в результате ночной атаки на Одессу.

Одесса Новости Одессы Сергей Братчук дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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