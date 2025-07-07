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Головна Одеса Українські дрони знищили літак та корабель ворога,— Братчук

Українські дрони знищили літак та корабель ворога,— Братчук

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 16:05
ЗСУ знищують російські літаки та кораблі морськими дронами,- Братчук
Морський дрон ЗСУ. Фото ілюстративне: Армія. Інформ

Один із морських дронів ЗСУ вразив військовий корабль, який перебував у порту Новоросійськ. Після цього РФ ще більше побоюється виводити ракетоносії в акваторію Чорного моря. Тим часом продовжується і демілітаризація окупованого Криму.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі каналу "Прямий".

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Окрім Новоросійська, ворог також тривожно почуває себе і в Криму. Там ЗСУ регулярно знищують ворожі РЛС, пускові установки та засоби ППО. Крім того, на окупованому півострові нещодавно був знищений і ворожий літак.

"Хто звернув увагу: +1 літак було додано у зведенні Генерального штабу. Служба безпеки України атакувала там аеропорт в Саках і була інформація про сушку, яка вже ніколи не взлетить, вона всохла",— каже Сергі Братчук.

Сергій Братчук додав, що ворог найспокійніше почуває себе у Каспії, звідки також може наносити удари "Калібрами".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Одещини. А також про руйнації внаслідок нічної атаки на Одесу.

Одеса Новини Одеси Сергій Братчук дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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