Украинские военные будут учиться на кораблях в Румынии, — СМИ

Украинские военные. Фото: Mediafax

Президент Румынии одобрил обучение в своей стране около 50 украинских солдат. Тренировки бойцы будут проходить на судах, которые передала Украине Финляндия.

Об этом сообщает румынский портал "Монитор обороны и безопасности".

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Обучение от партнеров

По информации издания, румынская армия намерена провести обучение для украинских военных на кораблях, которые были переданы им от партнеров. После этого планируется организовать переправку этих судов в Украину.

"В октябре министерство обороны Финляндии направило письмо румынскому министру национальной обороны, в котором выразило желание передать оборудование Украине. Предложило также Румынии поддержать транзит этих кораблей через ее территорию и организовать учебные мероприятия для украинских экипажей" , — сообщил Клаус Иоганнис.

На чем именно будут тренироваться бойцы

Президент Румынии не уточнил, на каких конкретно кораблях будут учиться украинские военные, но, по словам издания, речь шла о боевых катерах. По словам политика, финская сторона запросила предоставление на безвозмездной основе материально-технического обеспечения украинского личного состава, включая проживание, транспорт, питание, топливо, необходимое для эксплуатации катеров.

"В настоящее время Великобритания, Швеция и США передали Украине разные типы боевых кораблей... Швеция 20 февраля объявила о передаче 10 десантных катеров CB-90 и 20 скоростных G-катеров, а также подводного вооружения. Финляндия использует десантные катера, аналогичные не исключено, что они того же типа" , — говорится в сообщении.

Поддержка Украины другими государствами

Напомним, что Эмманюэль Макрон предложил Западу не исключать возможность отправки войск в поддержку Украины. Однако такое заявление политик сделал несколько раньше, чем оно было официально опубликовано.

Также мы сообщали о том, что Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.

Добавим, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна-член НАТО объявили о программах восстановления, в частности, речь идет о восстановлении Одесского порта.