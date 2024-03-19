Українські військові навчатимуться на кораблях в Румунії, — ЗМІ

Українські військові. Фото: Mediafax

Президент Румунії схвалив навчання в своїй країні приблизно 50 українських солдатів. Тренування бійці проходитимуть на судах, що передала Україні Фінляндія.

Про це повідомляє румунський портал "Монітор оборони й безпеки".

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Навчання від партнерів

За інформацією видання, румунська армія збирається провести навчання для українських військових на кораблях, які були передані їм від партнерів. Після цього планується організувати переправлення цих суден до України.

"У жовтні міністерство оборони Фінляндії направило листа до румунського міністра національної оборони, у якому висловило бажання передати обладнання Україні. Запропонувало також Румунії підтримати транзит цих кораблів через її територію та організувати навчальні заходи для українських екіпажів", — повідомив Клаус Йоганніс.

На чому саме тренуватимуться бійці

Президент Румунії не уточнив, на яких конкретно кораблях навчатимуться українські військові але, за словами видання, йшлося про бойові катери. За словами політика, фінська сторона запитала надання на безоплатній основі матеріально-технічного забезпечення українського особового складу, включно з проживанням, транспортом, харчуванням, паливом, необхідним для експлуатації катерів.

"Наразі Велика Британія, Швеція і США передали Україні різні типи бойових кораблів... Швеція 20 лютого оголосила про передачу 10 десантних катерів CB-90 і 20 швидкісних G-катерів, а також підводного озброєння. Фінляндія використовує десантні катери, аналогічні шведським, і не виключено, що вони того самого типу", — зазначено у повідомленні.

Підтримка України іншими державами

Нагадаємо, що Емманюель Макрон запропонував Заходу не виключати можливість відправлення військ на підтримку України. Проте таку заяву політик зробив дещо раніше, ніж вона була офіційно опублікована.

Також ми повідомляли про те, що Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.

Додамо, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.