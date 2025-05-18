Укрытие для школы и садика в Одесской области - тендер на 98 млн грн

Укрытие с партами и медкабинетом появится на Одесчине
В Одесской области планируют построить современное укрытие для учеников и воспитанников лицея и детсада. Ожидаемая стоимость объекта почти 98 миллионов гривен. Часть средств предоставляет государство, остальное — местный бюджет. Укрытие будет не просто защитным сооружением, а полноценным безопасным пространством со всем необходимым.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Подробности закупки
Согласно тендерной документации, будущее сооружение гражданской защиты будет оснащено всем необходимым для длительного пребывания детей и работников. Укрытие возведут в селе Выгода Одесского района на базе местного лицея и детского сада "Вишенка".
Строительство финансируется частично из местного бюджета — более 22 млн грн, а основную часть — более 75 млн грн — покроет государство в рамках финансирования от ЕС через инструмент Ukraine Facility. Ожидается, что укрытие будет готово до конца 2025 года.
Чем оборудуют укрытие
Укрытие будет оборудовано не только средствами безопасности, но и всем необходимым для комфортного пребывания. Среди запланированного оборудования — дизельные генераторы, системы вентиляции, пожаротушения, мебель, учебные принадлежности, кровати, детские скамейки, санитарная и медицинская мебель. Также там планируется:
- современные лифты для эвакуации людей с ограниченной мобильностью;
- дизельные генераторы по 80 кВт — для автономного электроснабжения;
- помпы и канализационные насосные станции и станция пожаротушения;
- вентиляционная система и вытяжные вентиляторы;
- пожарная сигнализация и система оповещения;
- более 500 школьных стульев, 140 парт, десятки кроватей — трехъярусных, двухъярусных и нары;
- медицинские кушетки, шкафы, аптечки, сухожаровой шкаф;
- микроволновки, электроплиты, холодильники, электрочайники;
- Wi-Fi оборудование и маршрутизатор;
- гардеробные вешалки, стеллажи, скамейки, урны, столики и извещатели.
Согласно тендерной документации, до конца декабря 2025 года строительные работы должны быть завершены. Заказчиком выступает Управление образования, культуры, молодежи и спорта Выгодянского сельского совета. Тендерные предложения принимаются до 17 мая 2025 года.
Напомним, в Одесской области за ремонт детского сада заплатят 150 млн грн. Также мы сообщали, что в 2025 году Одесский областной бюджет получит 44 млн 935 тыс. грн из государственного бюджета на приобретение школьных автобусов.
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