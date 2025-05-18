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Укрытие с партами и медкабинетом появится на Одесчине

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Дата публикации 18 мая 2025 13:33
Укрытие для школы и садика в Одесской области - тендер на 98 млн грн
Указатель укрытия в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области планируют построить современное укрытие для учеников и воспитанников лицея и детсада. Ожидаемая стоимость объекта почти 98 миллионов гривен. Часть средств предоставляет государство, остальное — местный бюджет. Укрытие будет не просто защитным сооружением, а полноценным безопасным пространством со всем необходимым.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот

Подробности закупки

Согласно тендерной документации, будущее сооружение гражданской защиты будет оснащено всем необходимым для длительного пребывания детей и работников. Укрытие возведут в селе Выгода Одесского района на базе местного лицея и детского сада "Вишенка".

Строительство финансируется частично из местного бюджета — более 22 млн грн, а основную часть — более 75 млн грн — покроет государство в рамках финансирования от ЕС через инструмент Ukraine Facility. Ожидается, что укрытие будет готово до конца 2025 года.

Чем оборудуют укрытие

Укрытие будет оборудовано не только средствами безопасности, но и всем необходимым для комфортного пребывания. Среди запланированного оборудования — дизельные генераторы, системы вентиляции, пожаротушения, мебель, учебные принадлежности, кровати, детские скамейки, санитарная и медицинская мебель. Также там планируется:

  • современные лифты для эвакуации людей с ограниченной мобильностью;
  • дизельные генераторы по 80 кВт — для автономного электроснабжения;
  • помпы и канализационные насосные станции и станция пожаротушения;
  • вентиляционная система и вытяжные вентиляторы;
  • пожарная сигнализация и система оповещения;
  • более 500 школьных стульев, 140 парт, десятки кроватей — трехъярусных, двухъярусных и нары;
  • медицинские кушетки, шкафы, аптечки, сухожаровой шкаф;
  • микроволновки, электроплиты, холодильники, электрочайники;
  • Wi-Fi оборудование и маршрутизатор;
  • гардеробные вешалки, стеллажи, скамейки, урны, столики и извещатели.

Согласно тендерной документации, до конца декабря 2025 года строительные работы должны быть завершены. Заказчиком выступает Управление образования, культуры, молодежи и спорта Выгодянского сельского совета. Тендерные предложения принимаются до 17 мая 2025 года.

Напомним, в Одесской области за ремонт детского сада заплатят 150 млн грн. Также мы сообщали, что в 2025 году Одесский областной бюджет получит 44 млн 935 тыс. грн из государственного бюджета на приобретение школьных автобусов.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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