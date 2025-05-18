Укриття для школи і садочка на Одещині — тендер на 98 млн грн

Вказівник укриття в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині планують збудувати сучасне укриття для учнів та вихованців ліцею і дитсадка. Очікувана вартість об’єкта майже 98 мільйонів гривень. Частину коштів надає держава, решту — місцевий бюджет. Укриття буде не просто захисною спорудою, а повноцінним безпечним простором із всім необхідним.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Подробиці закупівлі

Згідно з тендерною документацією, майбутня споруда цивільного захисту буде оснащена всім необхідним для тривалого перебування дітей і працівників. Укриття зведуть у селі Вигода Одеського району на базі місцевого ліцею та дитячого садка "Вишенька".

Будівництво фінансується частково з місцевого бюджету — понад 22 млн грн, а основну частину — понад 75 млн грн — покриє держава в межах фінансування від ЄС через інструмент Ukraine Facility. Очікується, що укриття буде готове до кінця 2025 року.

Чим обладнають укриття

Укриття буде обладнане не тільки засобами безпеки, а й усім необхідним для комфортного перебування. Серед запланованого обладнання — дизельні генератори, системи вентиляції, пожежогасіння, меблі, навчальне приладдя, ліжка, дитячі лавки, санітарні й медичні меблі. Також там планується:

сучасні ліфти для евакуації людей з обмеженою мобільністю;

дизельні генератори по 80 кВт — для автономного електропостачання;

помпи та каналізаційні насосні станції й станція пожежогасіння;

вентиляційна система та витяжні вентилятори;

пожежна сигналізація і система оповіщення;

понад 500 шкільних стільців, 140 парт, десятки ліжок — триярусних, двоярусних та нари;

медичні кушетки, шафи, аптечки, сухожарова шафа;

мікрохвильовки, електроплити, холодильники, електрочайники;

Wi-Fi обладнання та маршрутизатор;

гардеробні вішалки, стелажі, лавки, урни, столики та сповіщувачі.

Згідно з тендерною документацією, до кінця грудня 2025 року будівельні роботи мають бути завершені. Замовником виступає Управління освіти, культури, молоді та спорту Вигодянської сільської ради. Тендерні пропозиції приймаються до 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, на Одещині за ремонт дитячого садка заплатять 150 млн грн. Також ми повідомляли, що у 2025 році Одеський обласний бюджет отримає 44 млн 935 тис. грн з державного бюджету на придбання шкільних автобусів.