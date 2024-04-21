Последствия атаки россиян на Одессу — жители показали разрушение

Укрытий нет, прятаться негде — жители Одесчины показали последствия воскресного удара России
В Одесской области количество пострадавших в результате недавнего удара со стороны российских захватчиков возросло до четырех. Среди раненых трое мужчин и одна женщина.
Об этом Новини.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в воскресенье, 21 апреля.
Вражеские обстрелы Одесской области
В Одессе прогремел мощный взрыв в воскресенье 21 апреля. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.
"В прошлый раз было громче. В прошлый раз у меня в ушах звенели. Теперь не звенит", — поделилась своими переживаниями одна из жительниц.
Местные жители также жалуются, что им некуда прятаться. В местности, по которой попали оккупанты, нет укрытий. Их только начинают создавать после недавних обстрелов.
Ранее мы рассказывали, что военные показали кадры поврежденных домов в Одесской области вследствие воскресного баллистического удара. Также сообщалось, что взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные здания.
Напомним, российские захватчики атаковали Одессу, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждено полсотни домов, еще два полностью разрушены.
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