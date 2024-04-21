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Укрытий нет, прятаться негде — жители Одесчины показали последствия воскресного удара России

21 апреля 2024 21:46
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Последствия атаки россиян на Одессу — жители показали разрушение
Муж возле уничтоженного россиянами дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Одесской области количество пострадавших в результате недавнего удара со стороны российских захватчиков возросло до четырех. Среди раненых трое мужчин и одна женщина.

Об этом Новини.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в воскресенье, 21 апреля.

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В Одессе прогремел мощный взрыв в воскресенье 21 апреля. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой выпуска баллистических ракет с юга.

Последствия атаки на Одессу 21 апреля
Последствия атаки в Одессу 21 апреля. Фото: Новини.LIVE
Поврежден дом вследствие ракетного удара. Фото: Новости.
Повреждение здания в результате ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

"В прошлый раз было громче. В прошлый раз у меня в ушах звенели. Теперь не звенит", — поделилась своими переживаниями одна из жительниц.

Местные жители также жалуются, что им некуда прятаться. В местности, по которой попали оккупанты, нет укрытий. Их только начинают создавать после недавних обстрелов.

Ранее мы рассказывали, что военные показали кадры поврежденных домов в Одесской области вследствие воскресного баллистического удара. Также сообщалось, что взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные здания.

Напомним, российские захватчики атаковали Одессу, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждено полсотни домов, еще два полностью разрушены.

Одесса
Одесская область
обстрелы
ракетный удар

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