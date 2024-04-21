Наслідки атаки росіян на Одесу — мешканці показали руйнування

Чоловік біля знищеного росіянами будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області кількість постраждалих унаслідок недавнього удару з боку російських загарбників зросла до чотирьох. Серед поранених троє чоловіків та одна жінка.

Про це Новини.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у неділю, 21 квітня.

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В Одесі пролунав потужний вибух у неділю 21 квітня. В регіоні була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.

Наслідки атаки на Одесу 21 квітня. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження будинку внаслідок ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

"Минулого разу було гучніше. Минулого разу в мене у вухах дзвеніло. Тепер не дзвенить", — подилилася своїми переживаннями одна з мешканок.

Місцеві мешканці також нарікають що їм нема куди ховатися. В місцевості, по якій влучили окупанти, нема укриттів. Їх лише починають створювати після нещодавніх обстрілів.

Раніше ми розповідали, що військові показали кадри пошкоджених будинків на Одещині унаслідок недільного балістичного удару. Також повідомлялося, що вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будівлі.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Одесу, випустивши з літаків стратегічної авіації три ракети по приватному сектору. Унаслідок падіння уламків пошкоджено пів сотні будинків, ще два повністю зруйновано.