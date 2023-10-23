Укрзализныця ограничила перевозки через Измаил в Одесской области
Укрзализныця продлила запрет на перевозку грузов через станцию Измаил в Одесской области. Как отмечается, конвенция бессрочна и будет действовать до решения об отмене.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".
Для кого будет действовать запрет
- ООО "СОФ МАРИН",
- ДП "ИЗМ МТП" для ООО "СОФ МАРИН",
- ЧП "ВАЛЕТТА",
- ООО "Приоритет-В",
- ООО "Фаворит Измаил Строй",
- ООО "Фаворит-Буд-Измаил"
Напомним, в порту Одесской области за неделю выросло количество судов. Речь идет об Измаиле, где зафиксировали 90 балкеров, также ожидается прибытие еще 10.
Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
Также мы писали, что Укрзализныця продолжает системное обновление подвижного состава. Акционерное общество сообщает об успешном завершении тендера и подписании договора на 44 пассажирских вагона.
Читайте Новини.LIVE!