Укрзализныця ограничила перевозки через Измаил в Одесской области

Грузовые вагоны. Фото: google.com

Укрзализныця продлила запрет на перевозку грузов через станцию Измаил в Одесской области. Как отмечается, конвенция бессрочна и будет действовать до решения об отмене.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

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Для кого будет действовать запрет

ООО "СОФ МАРИН",

ДП "ИЗМ МТП" для ООО "СОФ МАРИН",

ЧП "ВАЛЕТТА",

ООО "Приоритет-В",

ООО "Фаворит Измаил Строй",

ООО "Фаворит-Буд-Измаил"

Напомним, в порту Одесской области за неделю выросло количество судов. Речь идет об Измаиле, где зафиксировали 90 балкеров, также ожидается прибытие еще 10.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что Укрзализныця продолжает системное обновление подвижного состава. Акционерное общество сообщает об успешном завершении тендера и подписании договора на 44 пассажирских вагона.