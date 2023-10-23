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Укрзализныця ограничила перевозки через Измаил в Одесской области

23 октября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Укрзализныця ограничила перевозки через Измаил в Одесской области
Грузовые вагоны. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Укрзализныця продлила запрет на перевозку грузов через станцию Измаил в Одесской области. Как отмечается, конвенция бессрочна и будет действовать до решения об отмене.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

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Для кого будет действовать запрет

  • ООО "СОФ МАРИН",
  • ДП "ИЗМ МТП" для ООО "СОФ МАРИН",
  • ЧП "ВАЛЕТТА",
  • ООО "Приоритет-В",
  • ООО "Фаворит Измаил Строй",
  • ООО "Фаворит-Буд-Измаил"

Напомним, в порту Одесской области за неделю выросло количество судов. Речь идет об Измаиле, где зафиксировали 90 балкеров, также ожидается прибытие еще 10.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что Укрзализныця продолжает системное обновление подвижного состава. Акционерное общество сообщает об успешном завершении тендера и подписании договора на 44 пассажирских вагона.

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