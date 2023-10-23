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Укрзалізниця обмежила перевезення через Ізмаїл на Одещині

23 жовтня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Укрзалізниця обмежила перевезення через Ізмаїл на Одещині
Вантажні вагони. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Укрзалізниця продовжила заборону на перевезення вантажів через станцію Ізмаїл на Одещині. Як зазначається, конвенція безстрокова та діятиме до рішення про її скасування.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

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Для кого діятиме заборона

  • ТОВ "СОФ МАРІН",
  • ДП "ІЗМ МТП" для ТОВ "СОФ МАРІН",
  • ПП "ВАЛЛЄТТА",
  • ТОВ "Пріоритет-В",
  • ТОВ "Фаворит Ізмаїл Буд",
  • ТОВ "Фаворит-Буд-Ізмаїл"

Нагадаємо, у порту Одеської області за тиждень зросла кількість суден. Йдеться  про Ізмаїл, де зафіксували 90 балкерів, також очікується прибуття ще 10.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що Укрзалізниця продовжує системне оновлення рухомого складу. Акціонерне товариство повідомляє про успішне завершення тендеру та підписання договору на 44 пасажирські вагони.

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