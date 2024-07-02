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Обломки в Крыму или мина в Одессе — Плетенчук о взрывах на пляже

2 июля 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Плетенчук о столбе воды в море: событие произошло в Крыму
Столб воды в море. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На одном из пляжей произошел взрыв в воде неподалеку от отдыхающих. В СМИ распространялась информация о якобы детонации морской мины в Одессе, однако военные сообщают, что инцидент произошел во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Среди пользователей соцсетей активно распространилось фото пляжа, на котором в нескольких метрах от отдыхающих поднялся столб воды. Телеграмм-каналы начали публиковать информацию о якобы взрыве мины в Одессе. Спикер ВМС отметил, что информация от СМИ недостоверна и неподтверждена. Ведь видео происходит из Крыма, а не с одесского пляжа.

"Не взрыв, а падение обломков. Потому что взрыва не слышно и морская мина при взрыве выглядит иначе" , — написал Дмитрий Плетенчук.

Однако отметим, что минная опасность на пляжах Одесской области сохраняется. Ее усиливает и штормовая погода в море, поэтому следует соблюдать правила поведения на воде и заботиться о собственной безопасности.

Нашли мину: что делать

При нахождении взрывоопасного устройства требуется:

  • не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигайте его, а также не допускать к нему других людей. Не пользоваться у "находки" средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
  • чем-то заметить место, оставить какой-нибудь предмет или элемент одежды;
  • удалиться от подозрительного предмета тем же путем, каким вы дошли до него на расстояние, пока вы его не будете видеть;
  • с безопасного места сообщить дежурным службам ГСЧС (телефон — 101, или другой мобильный, если не работает всем известный) и полиции (телефон — 102, или другой мобильный);
  • дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

Горячие линии в Одесской области

  • Очередные службы ГСЧС — 101;
  • Патрульная служба МВД Украины — 102;
  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что на разминирование акватории Черного моря уходит очень много времени. Противоминные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.

Также мы писали, что в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. В операции принимают участие корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники из всех трех стран.

Одесса Крым дезинформация Черное море СМИ пляж Одесская область Новости Одессы мина информация ракетный удар Дмитрий Плетенчук

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