Плетенчук про стовп води у морі: подія сталась у Криму

Уламки у Криму чи міна в Одесі — Плетенчук про вибухи на пляжі
На одному з пляжів стався вибух у воді неподалік від відпочивальників. У ЗМІ ширилась інформація про начебто детонацію морської міни в Одесі, однак військові повідомляють, що інцидент відбувся у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Серед користувачів соцмереж активно поширилось фото пляжу, на якому за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп води. Телеграм-канали почали публікувати інформацію про нібито вибух міни в Одесі. Речник ВМС зазначив, що інформація від ЗМІ є недостовірною та непідтвердженою. Адже саме відео походить із Криму, а не з одеського пляжу.
"Не вибух, а падіння уламків. Бо вибуху не чутно і міна морська під час вибуху виглядає інакше", — написав Дмитро Плетенчук.
Однак зазначимо, що мінна небезпека на пляжах Одещини зберігається. Її підсилює й штормова погода у морі, тому варто дотримуватись правил поведінки на воді та дбати про власну безпеку.
Знайшли міну: що робити
При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:
- не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;
- віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;
- з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);
- дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення.
Гарячі лінії в Одеській області
- Чергові служби ДСНС — 101;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, що на розмінування акваторії Чорного моря потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.
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