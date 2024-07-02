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Уламки у Криму чи міна в Одесі — Плетенчук про вибухи на пляжі

2 липня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Плетенчук про стовп води у морі: подія сталась у Криму
Стовп води у морі. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На одному з пляжів стався вибух у воді неподалік від відпочивальників. У ЗМІ ширилась інформація про начебто детонацію морської міни в Одесі, однак військові повідомляють, що інцидент відбувся у тимчасово окупованому Криму. 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

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Серед користувачів соцмереж активно поширилось фото пляжу, на якому за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп води. Телеграм-канали почали публікувати інформацію про нібито вибух міни в Одесі. Речник ВМС зазначив, що інформація від ЗМІ є недостовірною та непідтвердженою. Адже саме відео походить із Криму, а не з одеського пляжу.

"Не вибух, а падіння уламків. Бо вибуху не чутно і міна морська під час вибуху виглядає інакше", — написав Дмитро Плетенчук.

Однак зазначимо, що мінна небезпека на пляжах Одещини зберігається. Її підсилює й штормова погода у морі, тому варто дотримуватись правил поведінки на воді та дбати про власну безпеку.

Знайшли міну: що робити

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:

  • не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;
  • віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;
  • з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);
  • дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення. 

Гарячі лінії в Одеській області

  • Чергові служби ДСНС — 101;
  • Патрульна служба МВС України — 102;
  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що на розмінування акваторії Чорного моря потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.

Також ми писали, що в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. В операції беруть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн.

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