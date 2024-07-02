Плетенчук про стовп води у морі: подія сталась у Криму

Стовп води у морі. Фото: скриншот

На одному з пляжів стався вибух у воді неподалік від відпочивальників. У ЗМІ ширилась інформація про начебто детонацію морської міни в Одесі, однак військові повідомляють, що інцидент відбувся у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Серед користувачів соцмереж активно поширилось фото пляжу, на якому за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп води. Телеграм-канали почали публікувати інформацію про нібито вибух міни в Одесі. Речник ВМС зазначив, що інформація від ЗМІ є недостовірною та непідтвердженою. Адже саме відео походить із Криму, а не з одеського пляжу.

"Не вибух, а падіння уламків. Бо вибуху не чутно і міна морська під час вибуху виглядає інакше", — написав Дмитро Плетенчук.

Однак зазначимо, що мінна небезпека на пляжах Одещини зберігається. Її підсилює й штормова погода у морі, тому варто дотримуватись правил поведінки на воді та дбати про власну безпеку.

Знайшли міну: що робити

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:

не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;

віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;

з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);

дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Гарячі лінії в Одеській області

Чергові служби ДСНС — 101;

Патрульна служба МВС України — 102;

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що на розмінування акваторії Чорного моря потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.

Також ми писали, що в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. В операції беруть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн.