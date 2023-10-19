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В результате ракетного удара на Николаевщине погибли 2 человека

19 октября 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В результате ракетного удара на Николаевщине погибли 2 человека
Последствия попадания в кафе в Николаевской области. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Государство-террорист Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Николаевщине. В результате попадания по заведению питания в населенном пункте Степовской общины погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Взрывной волной также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура. Кроме этого ночью в этом же населенном пункте из-за падения обломков ударного дрона Shahed загорелась кровля не эксплуатируемого складского здания, люди не пострадали.

Напомним, в Николаевской области, 15 октября, на мине подорвались двое детей. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.

Также мы писали, что в Николаевской области выделили почти 2 миллиарда гривен на восстановление поврежденных россиянами объектов. В ОВА рассказали, на что именно распределили средства. Об этом рассказала и.о. директора департамента градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОВ Светлана Григорьева. По словам чиновницы, Николаевская область сейчас одна из наиболее поврежденных в результате российской военной агрессии. В регионе в общей сложности повреждено и уничтожено 12 329 объектов.

Добавим, что в Николаевской области продолжаются работы по разминированию территорий. К началу октября очищено от взрывоопасных предметов более 13 тыс. га, в том числе 9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

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