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Унаслідок ракетного удару на Миколаївщині загинуло 2 людей

19 жовтня 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Унаслідок ракетного удару на Миколаївщині загинуло 2 людей
Наслідки влучання в кафе на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївські області.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Держава-терористка Росія вкотре завдала ракетного удару по Миколаївщині. Унаслідок влучання по закладу харчування в населеному пункту Степівської громади загинуло двоє людей ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Вибуховою хвилею також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру. Крім цього вночі в цьому ж населеному пункті через падіння уламків ударного дрону Shahed виникла пожежа покрівлі не експлуатованої складської будівлі, люди не постраждали.

Нагадаємо, у Миколаївській області, 15 жовтня, на міні підірвалося двоє дітей. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії. 

Також ми писали, що у Миколаївській області виділили майже 2 мільярди гривень на відновлення пошкоджених росіянами об'єктів. В ОВА розповіли, на що саме розподілили кошти. Про це розповіла в.о. директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА Світлана Григор’єва. За її словами чиновниці, Миколаївська область наразі одна з найбільш пошкоджених внаслідок російської військової агресії. У регіоні загалом пошкоджено та знищено 12 329 об’єктів.

Додамо, що на Миколаївщині продовжуються роботи з розмінування територій. На початок жовтня очищено від вибухонебезпечних предметів понад 13 тис. гектарів, у тому числі 9 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення.
 

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