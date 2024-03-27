В результате ударов по Николаеву есть раненые — детали

Дым из-за взрыва в Николаеве. Иллюстративное фото: Виталий Ким

Сегодня, 27 марта, враг атаковал Николаев, по предварительным данным, применив при ударе баллистическое вооружение. В ОВА сообщают о 6 пострадавших в последствие обстрела.



Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сообщения о пострадавших. Фото: скриншот

Обстрелы Николаева 27 марта

Во время воздушной тревоги, звучавшей сегодня, 27 марта, в ряде областей Украины в Николаеве был слышен взрыв. Мэр сообщал, что есть возможность использования баллистического вооружения.

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Сообщение об угрозе. Фото: скриншот

Позже мониторинговые каналы сообщали о дыме, поднявшемся после взрыва в городе.

Сообщение о дым. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами. Разрушений испытал Дворец спорта и жилые дома в Приморском районе города. В зданиях вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать в парковке.



Также мы писали о том, в ночь на 24 марта, вражеская армия атаковала Николаевскую область с применением разного типа вооружения. К счастью, жертв среди населения нет.