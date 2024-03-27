Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі
Сьогодні, 27 березня, ворог атакував Миколаїв, попередньо, застосувавши під час удару балістичного озброєння. В ОВА повідомляють про 6 постраждалих наслідок обстрілу.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Обстріли Миколаєва 27 березня
Під час повітряної тривоги, яка лунала сьогодня, 27 березня, у низці областей України у Миколаєві було чутно вибух. Міський голова повідомляв, що є можливість використання балістичного озброєння.
Пізніше моніторингові канали повідомляли про дим, який здійнявся після вибуху у місті.
Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.
Також ми писали про те, у ніч проти 24 березня, ворожа армія атакувала Миколаївську область із застосуванням різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.
Читайте Новини.LIVE!