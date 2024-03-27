Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі

Дим через вибух у Миколаєві. Ілюстративне фото: Віталій Кім

Сьогодні, 27 березня, ворог атакував Миколаїв, попередньо, застосувавши під час удару балістичного озброєння. В ОВА повідомляють про 6 постраждалих наслідок обстрілу.



Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

Обстріли Миколаєва 27 березня

Під час повітряної тривоги, яка лунала сьогодня, 27 березня, у низці областей України у Миколаєві було чутно вибух. Міський голова повідомляв, що є можливість використання балістичного озброєння.



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Допис про загрозу. Фото: скриншот

Пізніше моніторингові канали повідомляли про дим, який здійнявся після вибуху у місті.



Повідомлення про дим. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.



Також ми писали про те, у ніч проти 24 березня, ворожа армія атакувала Миколаївську область із застосуванням різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.