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Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі

27 березня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі
Дим через вибух у Миколаєві. Ілюстративне фото: Віталій Кім
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 27 березня, ворог атакував Миколаїв, попередньо, застосувавши під час удару балістичного озброєння. В ОВА повідомляють про 6 постраждалих наслідок обстрілу. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
 

Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі - фото 1
Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

Обстріли Миколаєва 27 березня

Під час повітряної тривоги, яка лунала сьогодня, 27 березня, у низці областей України у Миколаєві було чутно вибух. Міський голова повідомляв, що є можливість використання балістичного озброєння. 
 

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Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі - фото 2
Допис про загрозу. Фото: скриншот

Пізніше моніторингові канали повідомляли про дим, який здійнявся після вибуху у місті. 
 

Унаслідок ударів по Миколаєву є поранені — деталі - фото 3
Повідомлення про дим. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.  

Також ми писали про те, у ніч проти 24 березня, ворожа армія атакувала Миколаївську область із застосуванням  різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.

Одеса
війна
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вибух
Миколаїв
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Віталій Кім
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