Спасенный после ожогов 85% тела: история полицейского из Полтавы

Уникальная кровать в Одессе спасла жизнь раненого парня
Полицейский из Полтавы получил ожоги после ракетного удара. Его состояние было критическим — остановка сердца, сепсис, шансов почти не было. Но именно в Одессе, благодаря уникальному оборудованию, он получил шанс на жизнь.
Историю спасения парня рассказали в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
На волоске от смерти
В Департаменте говорят, что Владиславу — 23. Он молодой полицейский из Полтавы, который всегда был на передовой, чтобы защищать других. Но после одного из вражеских ракетных ударов сам оказался на грани жизни и смерти.
Его тело обгорело на 85%. Медики боролись с сепсисом, остановками сердца и глубокими ожогами. Владислава доставили в реанимацию Городской клинической больницы №10 в Одессе. И именно здесь произошло чудо.
Уникальное оборудование в больнице Одессы
Его поместили на высокотехнологичную ожоговую кровать Pearl Innovations. Это оборудование — одно из немногих в мире. Одесская область стала первым регионом Украины, который его получил благодаря благотворителям.
"Это не просто медицинское оборудование — это технология, которая спасает. Кровать имитирует "живой песок": полтонны кварцевых микрогранул подогреваются и продуваются воздухом, создавая среду, которая: уничтожает инфекции, подсушивает раны, предотвращает пролежни, поддерживает терморегуляцию, активизирует кровообращение", — добавили в Департаменте здравоохранения.
После месяцев боли, борьбы и поддержки медиков Владислав выжил. Сегодня он проходит реабилитацию в Одессе и делает первые шаги назад к жизни.
Напомним, в селе в Одесской области пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков. Также мы писали, что в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.
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