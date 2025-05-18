Спасенный после ожогов 85% тела: история полицейского из Полтавы

Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Полицейский из Полтавы получил ожоги после ракетного удара. Его состояние было критическим — остановка сердца, сепсис, шансов почти не было. Но именно в Одессе, благодаря уникальному оборудованию, он получил шанс на жизнь.

Историю спасения парня рассказали в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

Реклама

Читайте также:

На волоске от смерти

В Департаменте говорят, что Владиславу — 23. Он молодой полицейский из Полтавы, который всегда был на передовой, чтобы защищать других. Но после одного из вражеских ракетных ударов сам оказался на грани жизни и смерти.

Его тело обгорело на 85%. Медики боролись с сепсисом, остановками сердца и глубокими ожогами. Владислава доставили в реанимацию Городской клинической больницы №10 в Одессе. И именно здесь произошло чудо.

Уникальное оборудование в больнице Одессы

Его поместили на высокотехнологичную ожоговую кровать Pearl Innovations. Это оборудование — одно из немногих в мире. Одесская область стала первым регионом Украины, который его получил благодаря благотворителям.

"Это не просто медицинское оборудование — это технология, которая спасает. Кровать имитирует "живой песок": полтонны кварцевых микрогранул подогреваются и продуваются воздухом, создавая среду, которая: уничтожает инфекции, подсушивает раны, предотвращает пролежни, поддерживает терморегуляцию, активизирует кровообращение", — добавили в Департаменте здравоохранения.

После месяцев боли, борьбы и поддержки медиков Владислав выжил. Сегодня он проходит реабилитацию в Одессе и делает первые шаги назад к жизни.

Напомним, в селе в Одесской области пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков. Также мы писали, что в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.