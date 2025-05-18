Врятований після опіків 85% тіла: історія поліцейського з Полтави

Карета швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Поліцейський із Полтави отримав опіки після ракетного удару. Його стан був критичним — зупинка серця, сепсис, шансів майже не було. Але саме в Одесі, завдяки унікальному обладнанню, він отримав шанс на життя.

Історію порятунку хлопця розповіли в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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На волосині від смерті

У Департаменті кажуть, що Владиславу — 23. Він молодий поліцейський із Полтави, який завжди був на передовій, щоб захищати інших. Але після одного з ворожих ракетних ударів сам опинився на межі життя і смерті.

Його тіло обгоріло на 85%. Медики боролися з сепсисом, зупинками серця та глибокими опіками. Владислава доставили до реанімації Міської клінічної лікарні №10 в Одесі. І саме тут сталося диво.

Унікальне обладнання в лікарні Одеси

Його помістили на високотехнологічне опікове ліжко Pearl Innovations. Це обладнання — одне з небагатьох у світі. Одещина стала першим регіоном України, який його отримав завдяки благодійникам.

"Це не просто медичне обладнання — це технологія, яка рятує. Ліжко імітує "живий пісок": пів тонни кварцових мікрогранул підігріваються й продуваються повітрям, створюючи середовище, що: знищує інфекції, підсушує рани, запобігає пролежням, підтримує терморегуляцію, активізує кровообіг", — додали в Департаменті охорони здоров'я.

Після місяців болю, боротьби й підтримки медиків Владислав вижив. Сьогодні він проходить реабілітацію в Одесі й робить перші кроки назад до життя.

Нагадаємо, у селі на Одещині пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків. Також ми писали, що в лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок російського удару по Одеському та Білгород-Дністровському районах.