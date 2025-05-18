Врятований після опіків 85% тіла: історія поліцейського з Полтави

Унікальне ліжко в Одесі врятувало життя пораненого хлопця
Поліцейський із Полтави отримав опіки після ракетного удару. Його стан був критичним — зупинка серця, сепсис, шансів майже не було. Але саме в Одесі, завдяки унікальному обладнанню, він отримав шанс на життя.
Історію порятунку хлопця розповіли в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
На волосині від смерті
У Департаменті кажуть, що Владиславу — 23. Він молодий поліцейський із Полтави, який завжди був на передовій, щоб захищати інших. Але після одного з ворожих ракетних ударів сам опинився на межі життя і смерті.
Його тіло обгоріло на 85%. Медики боролися з сепсисом, зупинками серця та глибокими опіками. Владислава доставили до реанімації Міської клінічної лікарні №10 в Одесі. І саме тут сталося диво.
Унікальне обладнання в лікарні Одеси
Його помістили на високотехнологічне опікове ліжко Pearl Innovations. Це обладнання — одне з небагатьох у світі. Одещина стала першим регіоном України, який його отримав завдяки благодійникам.
"Це не просто медичне обладнання — це технологія, яка рятує. Ліжко імітує "живий пісок": пів тонни кварцових мікрогранул підігріваються й продуваються повітрям, створюючи середовище, що: знищує інфекції, підсушує рани, запобігає пролежням, підтримує терморегуляцію, активізує кровообіг", — додали в Департаменті охорони здоров'я.
Після місяців болю, боротьби й підтримки медиків Владислав вижив. Сьогодні він проходить реабілітацію в Одесі й робить перші кроки назад до життя.
Нагадаємо, у селі на Одещині пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків. Також ми писали, що в лікарні померла 55-річна жінка, яка дістала важкі поранення внаслідок російського удару по Одеському та Білгород-Дністровському районах.
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