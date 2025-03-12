Одессит делал мужчинам фиктивные документы для уклонения от мобилизации

Подозреваемый с полицией. Фото: ГУНП в Одесской области

Член общественного формирования в Одессе делал мужчинам фиктивные документы, которые давали им право избегать мобилизации и даже выезжать за границу. Однако его разоблачили — дельцу грозит до 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 35-летний фигурант предлагал мужчинам за 800 долларов оформление членства в своем общественном формировании. Это якобы давало возможность беспрепятственно передвигаться по городу и за его пределами, в том числе в комендантский час, и избежать призыва по мобилизации. Также за 9000 долларов подозреваемый гарантировал клиентам изготовление военно-учетных документов с отметкой о непригодности к службе, с которыми можно было бы выехать за границу. Следователи задокументировали обе такие сделки с одним из призывников и задержали его сразу после получения средств за вторую услугу. У дельца изъяли последний гонорар, полученный незаконным способом, и другие вещи имеющие значение для следствия. Кроме того оказалось, что фигурант уже имеет судимость за злоупотребление влиянием.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) и по ч. 3 ст. 332 (незаконная организация переправки лиц за границу). Ему грозит заключение на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который пытался подкупить пограничника. А также о жителе Одесского района, которого подозревают в убийстве.