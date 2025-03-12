Одесит робив чоловікам фіктивні документи для ухилення від мобілізації

Підозрюваний з поліцією. Фото: ГУНП в Одеській області

Член громадського формування в Одесі робив чоловікам фіктивні документи, які давали їм право уникати мобілізації та навіть виїжджати за кордон. Проте його викрили — ділку загрожує до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 35-річний фігурант пропонував чоловікам за 800 доларів оформлення членства у своєму громадському формуванні. Це нібито давало можливість безперешкодно пересуватися містом і поза його межами, у тому числі в комендантську годину, та уникнути призову за мобілізацією. Також за 9000 доларів підозрюваний гарантував клієнтам виготовлення військово-облікових документів з відміткою про непридатність до служби, з якими можна було б виїхати за кордон. Слідчі задокументували обидві такі оборудки з одним із призовників та затримали його одразу після отримання коштів за другу послугу. У ділка вилучили останній гонорар, отриманий в незаконний спосіб, та інші речі що мають значення для слідства. Крім того, виявилось, що фігурант вже має судимість за зловживання впливом.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та за ч. 3 ст. 332 (незаконна організація переправлення осіб за кордон). Йому загрожує ув'язнення на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який намагався підкупити прикордонника. А також про мешканця Одеського району, якого підозрюють у вбивстві.