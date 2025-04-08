Одесские школы ушли на карантин

Девочка грустит из-за карантина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи со снижением температуры воздуха одесские школы до конца недели переходят на дистанционную форму обучения. Во всех образовательных учреждениях будут работать дежурные группы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Школы на карантине

Вчера в школьных классах Одессы, по словам директоров учреждений, температура колебалась в пределах нормы. Однако сегодня, из-за стремительного похолодания в городском совете решили перевести образовательные учреждения на дистанционку до конца недели.

Предупреждение горсовета. Фото: скриншот

Погодные условия

Добавим, в связи с поступлением холодного арктического воздуха на территорию Украины, а также на фоне развития активной циклонической деятельности, в ближайшие дни в Одесском регионе прогнозируется некомфортная и сырая погода. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и вдоль всего Черноморского побережья. Местами ожидаются осадки.

Напомним, недавно мы писали о штормовом предупреждении от метеорологов. А также о том, почему было прохладно на выходных.