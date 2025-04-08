Одеські школи пішли на карантин

Дівчинка сумує через карантин. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У звʼязку зі зниженням температури повітря одеські школи до кінця тижня переходять на дистанційну форму навчання. У всіх закладах працюватимуть чергові групи.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Школи на карантині

Учора в шкільних класах Одеси, зад аними директорів установ, температура коливалася в межах норми. Проте сьогодні, через стрімке похолодшання у міській раді вирішили перевести освітні заклади на дистанційку до кінця тижня.

Попередження міськради. Фото: скриншот

Погодні умови

Додамо, у зв'язку з надходженням холодного арктичного повітря на територію України, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності, в найближчі дні в Одеському регіоні прогнозується некомфортна та сира погода. Аналогічна ситуація спостерігатиметься і вздовж вього Чорноморського узбережжя. Місцями очікуються опади.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штормове попередження від метеорологів. А також про те, чому було прохолодно на вихідних.