Одеські школи пішли на карантин

Увага батьки — в Одесі школи йдуть на дистанційку
У звʼязку зі зниженням температури повітря одеські школи до кінця тижня переходять на дистанційну форму навчання. У всіх закладах працюватимуть чергові групи.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Школи на карантині
Учора в шкільних класах Одеси, зад аними директорів установ, температура коливалася в межах норми. Проте сьогодні, через стрімке похолодшання у міській раді вирішили перевести освітні заклади на дистанційку до кінця тижня.
Погодні умови
Додамо, у зв'язку з надходженням холодного арктичного повітря на територію України, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності, в найближчі дні в Одеському регіоні прогнозується некомфортна та сира погода. Аналогічна ситуація спостерігатиметься і вздовж вього Чорноморського узбережжя. Місцями очікуються опади.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про штормове попередження від метеорологів. А також про те, чому було прохолодно на вихідних.
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