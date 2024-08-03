В Одессе пять улиц получили названия в честь павших защитников Мариуполя

Спуска Маринеско больше нет — в Одессе переименовали улицы в честь воинов полка "Азов"
3 августа 2024 13:02
Спуск Маринеско в Одессе. Фото: ОГС
В Одессе в честь погибших защитников Мариуполя из полка Азов назвали пять улиц. Это часть масштабной инициативы по переименованию 85 топонимов в городе.
Об этом в субботу, 3 августа, сообщил Мариупольский городской совет.
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Новые названия улиц
Так, указам главы Одесской военной администрации, Олега Кипера , были переименованы следующие улицы:
- спуск Маринеско теперь имеет имя Виталия "Хвата" Блажко, азовского командира снайперского подразделения, Героя Украины.
- улица Черняховского получила имя Артура "Гампа" Савельева, старшего солдата полка "Азов".
- улица Генерала Петрова переименована в честь Евгения "Жоры" Танцюры, главного сержанта "Азова".
- улица Генерала Гудовича теперь имя Станислава "Самурая" Узикова, старшего солдата снайперской группы "Азова".
- улица Высоцкого переименована в честь Ярослава "Августа" Баиса, погибшего в результате теракта в Еленовской колонии.
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