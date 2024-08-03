В Одесі п'ять вулиць отримали назви на честь полеглих оборонців Маріуполю

Узвозу Маринеско більше немає — в Одесі перейменували вулиці на честь воїнів полку "Азов"
3 серпня 2024 13:02
Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: ОМР
В Одесі на честь загиблих оборонців Маріуполя з полку "Азов" назвали п'ять вулиць. Це частина масштабної ініціативи з перейменування 85 топонімів у місті.
Про це у суботу, 3 серпня, повідомила Маріупольська міська рада.
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Так, указам голови Одеської військової адміністрації, Олега Кіпера, були перейменовані наступні вулиці:
- узвіз Маринеско тепер має імʼя Віталія "Хвата" Блажка, азовського командира снайперського підрозділу, Героя України.
- вулиця Черняховського отримала імʼя Артура "Гампа" Савельєва, старшого солдата полку "Азов".
- вулиця Генерала Петрова перейменована на честь Євгенія "Жори" Танцюри, головного сержанта "Азову".
- вулиця Генерала Гудовича тепер має імʼя Станіслава "Самурая" Узікова, старшого солдата снайперської групи "Азову".
- вулиця Висоцького перейменована на честь Ярослава "Августа" Баіса, який загинув внаслідок теракту в Оленівській колонії.
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