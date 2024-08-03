В Одесі п'ять вулиць отримали назви на честь полеглих оборонців Маріуполю

Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі на честь загиблих оборонців Маріуполя з полку "Азов" назвали п'ять вулиць. Це частина масштабної ініціативи з перейменування 85 топонімів у місті.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомила Маріупольська міська рада.

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Нові назви вулиць

Так, указам голови Одеської військової адміністрації, Олега Кіпера, були перейменовані наступні вулиці:

узвіз Маринеско тепер має імʼя Віталія "Хвата" Блажка, азовського командира снайперського підрозділу, Героя України.

вулиця Черняховського отримала імʼя Артура "Гампа" Савельєва, старшого солдата полку "Азов".

вулиця Генерала Петрова перейменована на честь Євгенія "Жори" Танцюри, головного сержанта "Азову".

вулиця Генерала Гудовича тепер має імʼя Станіслава "Самурая" Узікова, старшого солдата снайперської групи "Азову".

вулиця Висоцького перейменована на честь Ярослава "Августа" Баіса, який загинув внаслідок теракту в Оленівській колонії.