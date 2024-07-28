Провулок Гаршина в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі перейменували провулок Гаршина. Тепер він має назву провулок Соні Делоне, на честь видатної французької художниці й дизайнерки, яка народилася в цьому місті.

Про це у неділю, 28 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Французька художниця й дизайнерка Соня Делоне. Фото: ОМР

Соня Делоне й Одеса

Соня Делоне народилася в Одесі в 1885 році під ім'ям Сара Штерн. Її батьки, єврейський ремісник і домогосподарка, віддали доньку на виховання бездітному брату матері через скрутне становище. Дядько забезпечив Соні найкращу освіту, і на вдячність вона взяла його прізвище — Терк. Після закінчення Академії образотворчих мистецтв у Карлсруе Соня переїхала до Парижа, який став її домом назавжди.

Творчість художниці

У 1925 році одна з суконь Соні потрапила на обкладинку британського Vogue, а її роботи виставлялися в Луврі – вперше для жінки-художниці. Найдорожча картина Соні Делоне, "Ринок у Міньо", була продана за 4,5 мільйона євро.

Картина "Ринок у Міньо". ФотоОМР

Життя художниці

Соня Делоне викладала в Сорбонні та впливала на сучасне мистецтво своїми інноваціями. Вона завжди підкреслювала свої українські корені, навіть якщо незалежної України так і не застала. Соня Делоне померла в Парижі у 1978 році у віці 94 років.

Сукня, яку створила Соня Делоне. Фото: ОМР

Інші перейменування в Одесі

Нагадаємо, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста. А вулиця Олександра Невського отримала назву Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті.

Також вулицю Ляпідєвського перейменовано на честь видатного мецената і підприємця — Степана Раллі. Він зробив вагомий внесок у розвиток міста та благодійну діяльність.

Окрім цього, вулицю Глазунова перейменовано на вулицю Бориса Нечерди. Він був поетом генерації шістдесятників та публікувався в міських газетах. Ще вулиця Ванцетті отримала назву на честь видатного українського драматурга Миколи Куліша. Вулицю Академіка Вавілова в Київському районі офіційно перейменовано на честь "хрещеного батька" УНР Сергія Єфремова.