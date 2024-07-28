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Больше не Гаршина — в Одессе переименовали переулок

28 июля 2024 17:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе переименовали переулок Гаршина
Переулок Гаршина в Одессе. Фото: скриншот из google.maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе переименовали переулок Гаршина. Теперь он называется переулок Сони Делоне, в честь выдающейся французской художницы и дизайнера, родившейся в этом городе.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Французская художница и дизайнер Соня Делоне. Фото: ОГС

Соня Делоне и Одесса

Соня Делоне родилась в Одессе в 1885 году под именем Сара Штерн. Ее родители, еврейский ремесленник и домохозяйка, отдали дочь на воспитание бездетному брату матери из-за тяжелого положения. Дядя обеспечил Соне лучшее образование, и в благодарность она взяла его фамилию — Терк. После окончания Академии изящных искусств в Карлсруэ Соня переехала в Париж, ставший ее домом навсегда.

Творчество художницы

В 1925 году одно из платьев Сони попало на обложку британского Vogue, а ее работы выставлялись в Лувре — впервые для женщины-художницы. Самая дорогая картина Сони Делоне, "Рынок в Миньо", была продана за 4,5 миллиона евро.

Соняя Делоне
Картина "Рынок в Миньо". Фото: ОГС

Жизнь художницы

Соня Делоне преподавала в Сорбонне и влияла на современное искусство своими инновациями. Она всегда подчеркивала свои украинские корни даже если независимой Украины так и не застала. Соня Делоне умерла в Париже в 1978 году в возрасте 94 лет.

Больше не Гаршина - в Одессе переименовали переулок - фото 3
Платье, которое создала Соня Делоне. Фото: ОГС

Другие переименования в Одессе

Напомним, в Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города. А улица Александра Невского получила название Сергея Шелухина. Он был выдающимся украинским правоведом и общественным деятелем, который жил и работал в городе.

Также улица Ляпидевская переименована в честь выдающегося мецената и предпринимателя — Степана Ралли. Он внес весомый вклад в развитие города и благотворительную деятельность.

Кроме этого, улица Глазунова переименована в улицу Бориса Нечерды. Он был поэтом поколения шестидесятников и публиковался в городских газетах. Еще улица Ванцетти получила название в честь величайшего украинского драматурга Николая Кулиша. Улица Академика Вавилова в Киевском районе официально переименована в честь "крестного отца" УНР Сергея Ефремова.

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