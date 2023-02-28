В Черном море пять ракетоносителей: какую угрозу они несут

Угроза ракетного удара – высокая

В Черном море находится втрое больше кораблей, чем в предыдущие дни. Также на боевое дежурство враг вывел пять ракетоносителей.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

"Враг не прекращает воздушную разведку, а значит не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен. Помните о недопустимости сообщений о перемещении и работе наших подразделений, в том числе и ПВО во время вражеских атак, не распространяйте в открытом доступе информацию о попадании", — говорится в сообщении.

Корабли рф боятся подходить к Одессе

Корабли флота россии боятся приближаться к контролируемым Украиной берегам. В настоящее время так называемая "серая" зона составляет около 25 тысяч квадратных км.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.

Между тем контрнаступление на временно оккупированный Крым — событие, которого ждут все украинцы. Впрочем, легко остров отдавать не будут, однако сам бой будет происходить не по Донецкому сценарию. Детали в материале.