В Черном море пять ракетоносителей: какую угрозу они несут
В Черном море находится втрое больше кораблей, чем в предыдущие дни. Также на боевое дежурство враг вывел пять ракетоносителей.
Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
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Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.
"Враг не прекращает воздушную разведку, а значит не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен. Помните о недопустимости сообщений о перемещении и работе наших подразделений, в том числе и ПВО во время вражеских атак, не распространяйте в открытом доступе информацию о попадании", — говорится в сообщении.
Корабли рф боятся подходить к Одессе
Корабли флота россии боятся приближаться к контролируемым Украиной берегам. В настоящее время так называемая "серая" зона составляет около 25 тысяч квадратных км.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.
Между тем контрнаступление на временно оккупированный Крым — событие, которого ждут все украинцы. Впрочем, легко остров отдавать не будут, однако сам бой будет происходить не по Донецкому сценарию. Детали в материале.