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В Чорному морі п’ять ракетоносіїв: яку загрозу вони несуть

28 лютого 2023 15:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі п’ять ракетоносіїв: яку загрозу вони несуть
Загроза ракетного удару — висока
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває втричі більше кораблів, ніж в попередні дні. Також на бойове чергування ворог вивів п’ять ракетоносіїв. 

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, попри помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32-х ракет.

"Ворог не припиняє повітряну розвідку, а значить не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено. Пам’ятайте про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі і ППО під час ворожих атак, не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання", — йдеться в повідомленні. 

Кораблі рф бояться підходити до Одеси

Кораблі флоту рф бояться наближатися до контрольованих Україною берегів. Наразі так звана "сіра" зона становить близько 25 тисяч квадратних км.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

Тим часом контрнаступ на тимчасово окупований Крим — подія, на яку чекають всі українці. Втім, легко півострів віддавати не будуть, однак сам бій буде відбуватись не за донецьким сценарієм. Деталі в матеріалі.

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