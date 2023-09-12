В Черном море вдвое возросло количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

Военные корабли. Фото: google

Враг наращивает силы в Черном море. Оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительные шесть кораблей.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Сколько кораблей угрожают

В настоящее время в Черном море находится 12 кораблей, между тем в Азовском — один. Однако все ракетоносители заведены в пункты базирования.

Обычно РФ держит свои корабли в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной, но контролируемой. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено. Идет маневры силами и средствами и контрбатарейная борьба", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за роста угрозы, которую представляют морские дроны, Россия решила прекратить перевозку гражданских грузов крупными десантными кораблями. Кроме того, РФ сменила тактику охраны Крымского моста.

Кроме того, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.