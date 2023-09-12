В Чорному морі вдвічі зросла кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

Військові кораблі. Фото: google

Ворог нарощує сили в Чорному морі. Окупанти вивели на бойове чергування додаткові шість кораблів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів, тим часом в Азовському — один. Однак всі ракетоносії заведені до пунктів базування.

Зазвичай РФ тримає свої кораблі за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою, але контрольованою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Триває маневри силами та засобами і контрбатарейна боротьба", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через зростання загрози, яку становлять морські дрони, Росія вирішила припинити перевезення цивільних вантажів великими десантними кораблями. Крім того, РФ змінила тактику охорони Кримського мосту.

Крім того, через 3-4 місяці Україна може отримати морські дрони.Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.