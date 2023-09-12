Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Чорному морі вдвічі зросла кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів" arrow

В Чорному морі вдвічі зросла кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

12 вересня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі вдвічі зросла кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог нарощує сили в Чорному морі. Окупанти вивели на бойове чергування додаткові шість кораблів

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів, тим часом в Азовському — один. Однак всі ракетоносії заведені до пунктів базування.  

Зазвичай РФ тримає свої кораблі за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання. 

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою. 

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою, але контрольованою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Триває маневри силами та засобами і контрбатарейна боротьба", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, через зростання загрози, яку становлять морські дрони, Росія вирішила припинити перевезення цивільних вантажів великими десантними кораблями. Крім того, РФ змінила тактику охорони Кримського мосту.

Крім того, через 3-4 місяці Україна може отримати морські дрони.Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз