В Черном море зафиксировано 6 вражеских кораблей

В Черном море зафиксировано шесть вражеских кораблей
Враг снизил количество российских кораблей в Черном море. Впрочем, там до сих пор остается один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Азовском море зафиксирован 1 вражеский корабль", — говорится в сообщении.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 19 судов, из них 1 продолжило движение к проливу Босфор;
- к Черному морю: 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, что по состоянию на утро 5 июня в Черном море находились 10 вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".
Напомним, враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковские и Куцурубские общины.