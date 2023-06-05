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В Черном море зафиксировано шесть вражеских кораблей

5 июня 2023 15:00
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Беженарь Татьяна
журналист
В Черном море зафиксировано 6 вражеских кораблей
Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Враг снизил количество российских кораблей в Черном море. Впрочем, там до сих пор остается один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Азовском море зафиксирован 1 вражеский корабль", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 19 судов, из них 1 продолжило движение к проливу Босфор;
  • к Черному морю: 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, что по состоянию на утро 5 июня в Черном море находились 10 вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

Напомним, враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковские и Куцурубские общины.

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