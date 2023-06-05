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В Чорному морі зафіксовано шість ворожих кораблів

5 червня 2023 15:00
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Беженар Тетяна
журналіст
В Чорному морі зафіксовано 6 ворожих кораблів
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ворог зменшив кількість російських кораблів у Чорному морі. Втім там досі залишається один ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет. В Азовському морі наразі зафіксовано 1 ворожий корабель", — йдеться у повідомленні.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря: 19 суден, з них 1 продовжило рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря: 1 судно, з них 1 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, станом на ранок 5 червня у Чорному морі перебували 10 ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

Нагадаємо, ворог продовжує систематичний обстріл Миколаївської області. Найбільше потерпають Очаківська та Куцурубська громади.

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