Карту Украины без Крыма и части Одесской области обнаружили в документах ЕС

Карта Украины. Фото иллюстративное: Google maps

Украинская делегация обнаружила некорректное изображение территории Украины во время проведения рабочей группы Дунайской комиссии. Карта без Крыма и части Одесской области была найдена в документах Ассоциации правоохранительных органов государств-членов ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Некорректная карта Украины и исправлена. Фото: МИД

Карта без Крыма и Одесской области

По информации ведомства, благодаря общим дипломатическим усилиям Ассоциация исправила некорректную карту Украины на своей веб-странице. Кроме этого, были подготовлены к печати обновленные материалы, содержащие корректное изображение карты Украины.

"Границы суверенной и независимой Украины — незыблемы. Мы благодарны партнерам за оперативную и действенную реакцию. Работаем для того, чтобы Украина была изображена на мировых картах правильно", — сообщили в МИД.

В свою очередь, в Ассоциации заверили, что будут принимать все меры для интеграции карты во все свои рабочие документы, а также недопущения нарушений в будущем.

Больше о безопасности Украины

Напомним, на Black Sea Security Forum бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что Украина должен любым способом вернуть контроль над Крымским полуостровом — тогда Путин ослабнет и потеряет влиятельных союзников, как Китай и Иран. После этого безопасность в Черноморском регионе гарантирована.

Также мы сообщали, что в открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения. Россияне размещают их на юго-восточной части Керченского моста.

Добавим, в Швейцарии в течение выходных 15-16 июня прошел Глобальный саммит мира. На нем обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и Россией в формате "все на все".