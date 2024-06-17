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В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

17 червня 2024 15:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Карту України без Криму та частини Одеської області виявили в документах ЄС
Карта України. Фото ілюстративне: Google maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українська делегація виявила некоректне зображення території України під час проведення Робочої групи Дунайської Комісії. Карту без Криму і частини Одеської області було знайдено в документах Асоціації правоохоронних органів держав-членів ЄС.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Некоректна карта України та виправлена. Фото: МЗС

Карта без Криму та Одеської області

За інформацією відомства, завдяки спільним дипломатичним зусиллям, Асоціація виправила некоректну карту України на своїй вебсторінці. Крім цього було підготовлено до друку оновлені матеріали, які містять коректне зображення карти України.

"Кордони суверенної та незалежної України — непорушні. Ми вдячні партнерам за оперативну та дієву реакцію. Працюємо для того, щоби Україна була зображена на світових мапах правильно", — повідомили в МЗС.

Своєю чергою, в Асоціації запевнили, що вживатимуть всіх заходів для інтеграції мапи в усі свої робочі документи, а також недопущення порушень у майбутньому.

Більше про безпеку України

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що Україна має у будь-який спосіб повернути контроль над Кримським півостровом — тоді Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран. Після цього безпека у Чорноморському регіоні гарантована. 

Також ми повідомляли, що у відкритому доступі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження. Росіяни розміщують їх на південно-східній частині Керченського мосту.

Додамо, у Швейцарії упродовж вихідних 15-16 червня відбувся Глобальний саміт миру. На ньому обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всі на всі".

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