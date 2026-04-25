В городе Черноморск, что на Одесчине, произошел взрыв в квартире

Дата публикации 25 апреля 2026 16:33
Полицейское авто. Фото иллюстративное: Нацполиция

В соседнем с Одессой городе Черноморске 25 апреля днем в одной из квартир произошел взрыв. В результате происшествия травмировалась хозяйка квартиры.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Взрыв в Черноморске

По предварительной информации правоохранителей, в квартире взорвался неизвестный предмет. Из-за детонации женщина получила телесные повреждения. Какой именно предмет сдетонировал и при каких обстоятельствах это произошло, сейчас устанавливают следователи.

Полицейские работают на месте взрыва

На месте происшествия работают полицейские и другие профильные службы. Специалисты осматривают помещение, собирают вещественные доказательства и опрашивают возможных свидетелей. Информация о состоянии пострадавшей и характер травм тоже пока уточняется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правоохранители задержали 43-летнего жителя Одессы, который занимался незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ. Следствие установило, что мужчина искал покупателей на пять корпусов ручных осколочных гранат, четыре запала, самодельную зажигательную трубку, два устройства с тротиловыми зарядами, более 1,4 килограмма тротила, дымовые шашки и другие взрывоопасные предметы, в том числе заряды к противотанковым гранатам. Весь арсенал он оценил в 2 000 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе разоблачили российского агента, который изготавливал взрывчатку. 60-летний мужчина закладывал их в тайники у моря и передавал координаты кураторам из России. Затем эти данные получали исполнители диверсий. Выяснилось, что агентом является бывший моряк. Его завербовали в начале полномасштабной войны во время пребывания у сестры в России. Вернувшись в Украину через третьи страны, он сообщал о последствиях обстрелов Одессы.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Одесской области задержали 28-летнюю женщину, которая по заданию неизвестных пыталась организовать теракт. По данным следствия, женщина искала подработку через мессенджер, где ее завербовали неизвестные. За обещанное вознаграждение в 800 долларов она получила инструкции по изготовлению взрывных устройств. Для реализации плана она арендовала квартиру, где собирала взрывчатку из деталей, приобретенных в магазинах.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
