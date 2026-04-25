У місті Чорноморськ, що на Одещині, стався вибух у квартирі

У сусідньому з Одесою місті Чорноморську 25 квітня вдень в одній із квартир стався вибух. Унаслідок події травмувалася господиня помешкання.

Вибух у Чорноморську

За попередньою інформацією правоохоронців, у квартирі вибухнув невідомий предмет. Через детонацію жінка отримала тілесні ушкодження. Який саме предмет здетонував та за яких обставин це сталося, наразі встановлюють слідчі.

Поліцейські працюють на місці вибуху

На місці події працюють поліцейські та інші профільні служби. Фахівці оглядають помешкання, збирають речові докази та опитують можливих свідків. Інформація про стан постраждалої та характер травм теж наразі уточнюється.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронці затримали 43-річного жителя Одеси, який займався незаконним обігом боєприпасів та вибухових речовин. Слідство встановило, що чоловік шукав покупців на п’ять корпусів ручних осколкових гранат, чотири запали, саморобну запальну трубку, два пристрої з тротиловими зарядами, понад 1,4 кілограма тротилу, димові шашки та інші вибухонебезпечні предмети, зокрема заряди до протитанкових гранат. Увесь арсенал він оцінив у 2 000 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили російського агента, який виготовляв вибухівку. 60-річний чоловік закладав їх у схованки біля моря та передавав координати кураторам з Росії. Потім ці дані отримували виконавці диверсій. З’ясувалося, що агентом є колишній моряк. Його завербували на початку повномасштабної війни під час перебування у сестри в Росії. Повернувшись в Україну через треті країни, він повідомляв про наслідки обстрілів Одеси.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що на Одещині затримали 28-річну жінку, яка за завданням невідомих намагалася організувати теракт. За даними слідства, жінка шукала підробіток через месенджер, де її завербували невідомі. За обіцяну винагороду у 800 доларів вона отримала інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Для реалізації плану вона орендувала квартиру, де збирала вибухівки з деталей, придбаних у магазинах.