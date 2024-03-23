В Измаиле восстановят дома, поврежденные в результате дроновой атаки РФ

Фото: УНИАН

В Измаиле в Одесской области планируют отремонтировать два дома, пострадавших в результате террористических действий российских войск. На работы потратят более миллиона гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовало Управление жилищно-коммунального хозяйства города.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендерах

Одна из закупок запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 28 марта. Работы будут стоить более миллиона гривен. Другую закупку провели без использования электронной системы и отдали подряд более чем на 13 тыс. грн частному предприятию "Родник". По данным ОпенДатаБот, эта компания принадлежит депутату Измаильского городского совета. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года.

Какие дома отремонтируют

Речь идет о восстановлении домов, расположенных на улицах:

ул. Короленко, 50

ул. Защитников Украины, 102

Известно, что эти дома пострадали в результате дроновой атаки россиян на Подунавье в ночь на 10 февраля.

Что планируют сделать

Восстановление стен.

Установка креплений перекрытия.

Восстановление фасада.

Ремонт кровли.

Замена поврежденных окон.

Ремонт водосточной системы и т.д.

Тендеры в Одесской области

Напомним, Одесское управление капстроительства объявило тендер на продолжение строительства мемориала погибшим воинам возле облсовета. На работы планируется выделить дополнительно более 18 млн грн.

Также мы писали, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Ранее мы сообщали, что в селе Одесской области местные власти планируют продать земельный участок. На разработку технической документации и оценку территорий потратят семьсот тысяч гривен.