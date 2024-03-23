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В Измаиле восстановят дома, поврежденные в результате дроновой атаки РФ

23 марта 2024 18:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Измаиле восстановят дома, поврежденные в результате дроновой атаки РФ
Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Измаиле в Одесской области планируют отремонтировать два дома, пострадавших в результате террористических действий российских войск. На работы потратят более миллиона гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовало Управление жилищно-коммунального хозяйства города.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендерах

Одна из закупок запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 28 марта. Работы будут стоить более миллиона гривен. Другую закупку провели без использования электронной системы и отдали подряд более чем на 13 тыс. грн частному предприятию "Родник". По данным ОпенДатаБот, эта компания принадлежит депутату Измаильского городского совета. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года.

В Измаиле возобновят дома, поврежденные в результате террористических действий РФ - фото 2

Какие дома отремонтируют

Речь идет о восстановлении домов, расположенных на улицах:

  • ул. Короленко, 50
  • ул. Защитников Украины, 102

Известно, что эти дома пострадали в результате дроновой атаки россиян на Подунавье в ночь на 10 февраля.

Что планируют сделать

  • Восстановление стен.
  • Установка креплений перекрытия.
  • Восстановление фасада.
  • Ремонт кровли.
  • Замена поврежденных окон.
  • Ремонт водосточной системы и т.д.

Тендеры в Одесской области

Напомним, Одесское управление капстроительства объявило тендер на продолжение строительства мемориала погибшим воинам возле облсовета. На работы планируется выделить дополнительно более 18 млн грн.

Также мы писали, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Ранее мы сообщали, что в селе Одесской области местные власти планируют продать земельный участок. На разработку технической документации и оценку территорий потратят семьсот тысяч гривен.

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