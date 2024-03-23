В Ізмаїлі відновлять будинки, пошкоджені унаслідок дронової атаки РФ

Фото: УНІАН

В Ізмаїлі в Одеській області планують відремонтувати два будинки, які постраждали унаслідок терористичних дій російських військ. На роботи витратять понад мільйон гривень. Відповідний тендер днями опублікувало Управління житлово-комунального господарства міста.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендери

Одна із закупівель запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 28 березня. Роботи коштуватимуть понад мільйон гривень. Іншу закупівлю провели без використання електронної системи й віддали підряд на понад 13 тис. грн приватному підприємству "Роднік". За даними ОпенДатаБот, ця компанія належить депутату Ізмаїльської міської ради. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року.

Які будинки відремонтують

Йдеться про відновлення будинків, що розташовуються на вулицях:

вул. Короленка, 50

вул. Захисників України, 102

Відомо, що ці будинки постраждали унаслідок дронової атаки росіян на Подунав'я у ніч проти 10 лютого.

Що планують зробити

Відновлення стін.

Установка кріплень перекриття.

Відновлення фасаду.

Ремонт покрівлі.

Заміна пошкоджених вікон.

Ремонт водостічної системи тощо.

Тендери на Одещині

Нагадаємо, Одеське управління капбудівництва оголосило тендер на продовження будівництва меморіалу загиблим воїнам біля облради. На роботи планують виділити додатково понад 18 млн грн.

Також ми писали, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.

Раніше ми повідомляли, що у селі Одеської області місцева влада планує продати земельну ділянку. Наразі на розробку технічної документації та оцінку територій витратять сімсот тисяч гривень.