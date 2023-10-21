В Измаиле потратит почти 2,5 миллиона на восстановление дома

Люди ремонтируют разбитые окна. Фото иллюстративное. Фото: УНИАН

Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета провело тендер на ремонт многоквартирного дома. Это здание является одним из многих поврежденных в результате атаки России на Одесчину. На ремонт потратят более двух миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытого аукцион. Фото: Prozorro

Детали тендера

Известно, что здание расположено по адресу ул. Придунайская, 212 в Измаиле Измаильского района Одесской области. Обойдется ремонт в 2 млн 405 тыс. грн. Срок выполнения работ до 25 декабря этого года. Победитель тендера — Частное предприятие "Родник".

Атака на Измаил

Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты в очередной раз прибегли к атаке по портовой инфраструктуре. Часть "шахедов" удалось сбить, однако враг повредил элеватор. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы порта.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

Также мы сообщали, что в ночь с 11 на 12 октября враг совершил атаку с помощью дронов на гражданские и припортовые объекты в Измаиле. В результате падения снаряда была повреждена многоэтажка и частные дома, почти 50 жителей подали заявления о нанесенном ущербе.