В Ізмаїлі витратить майже 2,5 мільйони на відновлення будинку

Люди ремонтують розбиті вікна. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради провело тендер на ремонт багатоквартирного будинку. Ця будівля одна із багатьох пошкоджених унаслідок атаки Росії на Одещину. На ремонт потратять понад два мільйони гривень.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендера

Відомо, що будинок розташований за адресою вул. Придунайська, 212 у м. Ізмаїлі Ізмаїльського району Одеської області. Коштуватиме ремонт 2 млн 405 тис. грн. Строк виконання робіт до 25 грудня цього року. Переможець тендера — Приватне підприємство "Роднік".

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти вчергове вдалися до атаки по портовій інфраструктурі. Частину "шахедів" вдалося збити, втім ворог пошкодив елеватор. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл порту.

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Також ми повідомляли, що у ніч з 11 на 12 жовтня ворог вчинив атаку за допомогою дронів на цивільні та припортові об'єкти в Ізмаїлі. Внаслідок падіння снаряда було пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки й майже 50 мешканців подали заяви про завдані збитки.

