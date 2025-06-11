В Одесском горсовете предложили сносить детские площадки

Детская площадка. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В горсовете Одессы предложили сносить детские площадки, которые находятся на балансе ОСМД и могут представлять угрозу для безопасности малышей. Кроме того, депутаты хотят отдать жильцам домов такие объекты на содержание и обслуживание.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.

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Спор вокруг площадок

На заседании комиссии ЖКХ разгорелся спор между депутатом горсовета и руководительницей Киевской районной администрации Мариной Лозовенко. Речь шла о содержании и ремонте детских площадок, расположенных на территории ОСМД. Александр Иваницкий предложил признать ряд объектов бесхозными и снести их, если на них кто-то может травмироваться. Он также добавил, что жители объединенных домовладений должны брать на себя расходы на содержание зон для игр, если хотят ими пользоваться.

"Если они не обслуживаются, то приходите. актируйте их как администрация и сносит их. Есть угроза для детей — надо сносить. Если площадка стоит внутри ОСМД — пусть они ее и обслуживают. Мы не можем использовать деньги всех одесситов для нужд отдельных дворов. Это не справедливо",— сказал Александр Иваницкий.

Марина Лозовенко ответила, что многие детские площадки расположены на спорных участках, где отсутствует четкое распределение ответственности. А на балансе городских ОСМД только 7 или 8 объектов.

Напомним, недавно мы писали о том, что детскую площадку на Соборной площади все же построят. А также об упорядочении паркомест возле рынка "Книжка".