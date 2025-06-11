В Одеській міськраді запропонували зносити дитячі майданчики

Дитячий майданчик. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

В міськраді Одеси запропонували зносити дитячі майданчики, які знаходяться на балансі ОСББ та можуть становити загрозу для безпеки малеч. Крім того, депутати хочуть віддати мешканцям будинків такі об'єкти на утримання та обслуговування.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з житлово-комунального господарства.

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Спір навколо майданчиків

На засіданні комісії ЖКХ розгорілася суперечка між депутатом міськради та керівницею Київської районної адміністрації Мариною Лозовенко. Мова йшла про утримання та ремонт дитячих майданчиків, розташованих на території ОСББ. Олександр Іваницький запропонував визнати ряд об'єктів безхазяйними та знести їх, якщо на них хтось може травмуватись. Він також додав, що жителі об'єднаних домоволодінь мають брати на себе витрати на утримання зон для ігор, якщо хочуть ними користуватися.

"Якщо вони не обслуговуються, то приходьте. актуйте їх як адміністрація і зносить їх. Є загроза для дітей — треба зносити. Якщо майданчик стоїть усередині ОСББ — нехай вони його й обслуговують. Ми не можемо використати гроші всіх одеситів для потреб окремих дворів. Це не справедливо", — сказав Олександр Іваницький.

Марина Лозовенко відповіла, що багато дитячих майданчиків розташовані на спірних ділянках, де відсутній чіткий розподіл відповідальності. О на балансі міських ОСББ лише 7 або 8 об'єктів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що дитячий майданчик на Соборній площі все ж таки збудують. А також про впорядкування паркомісць біля ринку "Книжка".