Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе 10 троллейбус в ближайшее время можно не ждать — причины arrow

В Одессе 10 троллейбус в ближайшее время можно не ждать — причины

11 апреля 2025 15:21
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Троллейбус №10 в Одессе не ходит из-за непогоды — когда восстановят
Троллейбус в Одессе. Фото иллюстративное: traffic.od.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Движение троллейбусного маршрута №10 в Одессе временно приостановлено. Однако городские трамваи, которые остановились утром из-за непогоды уже вышли на пути.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Троллейбус остановился

На контактную сеть в районе перекрестка проспектов Леси Украинки и Шевченко упала ветка дерева. Из-за этого Троллейбус №10 пока не следует по своему маршруту. Аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий. Когда движение вагонов смогут восстановить пока неизвестно.

None - фото 1
Сообщение на канале города. Фото: скриншот

Но в горсовете добавляют, что движение трамвайных маршрутов №17 и №18, вставших утром из-за падения ветки дерева на контактную сеть, снова восстановлено.

Напомним, недавно мы писали о том, как занесло Николаевскую трассу. А также о том, какую погоду обещают на завтра в Украине.

Одесса непогода Новости Одессы общественный транспорт пассажиры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама