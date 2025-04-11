Троллейбус №10 в Одессе не ходит из-за непогоды — когда восстановят

Троллейбус в Одессе. Фото иллюстративное: traffic.od.ua

Движение троллейбусного маршрута №10 в Одессе временно приостановлено. Однако городские трамваи, которые остановились утром из-за непогоды уже вышли на пути.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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На контактную сеть в районе перекрестка проспектов Леси Украинки и Шевченко упала ветка дерева. Из-за этого Троллейбус №10 пока не следует по своему маршруту. Аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий. Когда движение вагонов смогут восстановить пока неизвестно.

Сообщение на канале города. Фото: скриншот

Но в горсовете добавляют, что движение трамвайных маршрутов №17 и №18, вставших утром из-за падения ветки дерева на контактную сеть, снова восстановлено.

Напомним, недавно мы писали о том, как занесло Николаевскую трассу. А также о том, какую погоду обещают на завтра в Украине.