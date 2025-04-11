Тролейбус №10 в Одесі не ходить через негоду — коли відновлять

Тролейбус в Одесі. Фото ілюстративне: traffic.od.ua

Рух тролейбусного маршруту №10 в Одесі тимчасово призупинено. Проте міські трамваї, які зупинилися вранці через негоду, вже вийшли на колії.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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На контактну мережу в районі перехрестя проспектів Лесі Українки та Шевченка впала гілка дерева. Через це тролейбус №10 поки не прямує за своїм маршрутом. Аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Коли рух вагонів зможуть відновити, поки невідомо.

Повідомлення на каналі міста. Фото: скриншот

Але у міськраді додають, що рух трамвайних маршрутів №17 та №18, що встали вранці через падіння гілки дерева на контактну мережу, знову відновлений.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як занесло Миколаївську трасу. А також про те, яку погоду обіцяють на завтра в Україні.