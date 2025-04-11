Тролейбус №10 в Одесі не ходить через негоду — коли відновлять

В Одесі 10 тролейбус найближчим часом можна не чекати — причини
Рух тролейбусного маршруту №10 в Одесі тимчасово призупинено. Проте міські трамваї, які зупинилися вранці через негоду, вже вийшли на колії.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Тролейбус зупинився
На контактну мережу в районі перехрестя проспектів Лесі Українки та Шевченка впала гілка дерева. Через це тролейбус №10 поки не прямує за своїм маршрутом. Аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Коли рух вагонів зможуть відновити, поки невідомо.
Але у міськраді додають, що рух трамвайних маршрутів №17 та №18, що встали вранці через падіння гілки дерева на контактну мережу, знову відновлений.
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