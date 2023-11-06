Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе 8 местных жителей получили ранения в результате российских обстрелов, — ОВА arrow

В Одессе 8 местных жителей получили ранения в результате российских обстрелов, — ОВА

6 ноября 2023 08:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одессе 8 местных жителей получили ранения в результате российских обстрелов, — ОВА
Последствия обстрела Одессы российскими захватчиками. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В результате ночной российской атаки по Одессе восемь местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:
скрин
Сообщение Одесской ОВА. Фото: скриншот

Последствия российского обстрела Одессы

В Одесской ОВА сообщили, что в результате удара россиян по городу ранения получили восемь жителей города. Троим медицинская помощь была оказана на месте, их госпитализация не понадобилась.

Пятеро раненых были госпитализированы. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.

Обстрел Одессы россиянами в ночь на 6 ноября

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесчину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. У травмированных осколочные ранения.

Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме