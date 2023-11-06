В Одессе 8 местных жителей получили ранения в результате российских обстрелов, — ОВА

Последствия обстрела Одессы российскими захватчиками. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной российской атаки по Одессе восемь местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Одесской ОВА. Фото: скриншот

Последствия российского обстрела Одессы

В Одесской ОВА сообщили, что в результате удара россиян по городу ранения получили восемь жителей города. Троим медицинская помощь была оказана на месте, их госпитализация не понадобилась.

Пятеро раненых были госпитализированы. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное.

Обстрел Одессы россиянами в ночь на 6 ноября

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесчину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. У травмированных осколочные ранения.

Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.